На Кубани легализовали работу 75 «черных отельеров»

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В Краснодарском крае работает межведомственная комиссия, которые обследует объекты размещения на побережье. С начала года было проверено 940 предпринимателей, работающих в сфере гостиничного бизнеса.

- Специалисты решили несколько проблем с нелегальными предпринимателями. Они не могли обеспечить безопасность и качественный отдых туристам. 75 объектов комиссия поставила на налоговый учет, у 29 объектов внесли изменения в сведения о виде разрешенного использования, а также заключили 61 договор с предпринимателями, ведущими гостиничный бизнес, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае сформирован полный перечень отелей и гостиниц всех типов и форм собственности. В него вошли более девяти тысяч объектов.