Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 22 сентября увеличилось на 96

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 22 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 96 новых случаев заражения COVID-19. Самому старшему пациенту 89 лет.

- В Краснодаре заболел 41 человек, в Туапсинском районе – девять, в Новороссийске – восемь, в Горячем Ключе – семь. По пять пациентов получили положительные результаты на коронавирус в Сочи и Славянском районе, по четыре – в Усть-Лабинском. По три человека с инфекцией выявили в Выселковском и Белореченском районах. По два – в Тихорецком, Каневском и Красноармейском. По одному человеку с COVID-19 зафиксировали в Северском, Отрадненском, Апшеронском, Кореновском и Кущевском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе добавили, что среди заболевших числится 12 детей из Краснодара, Сочи и Славянского района. Также стоит отметить, что в настоящее время в тяжелом состоянии на аппаратах искусственной вентиляции легких находится 36 граждан, еще трое – на экстракорпоральной мембранной оксигенации.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что переболевший коронавирусом мэр Краснодара рассказал о симптомах, которые у него были при болезни. В это время специалисты отметили, что у детей могут быть отличительные признаки инфекции.