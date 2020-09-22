На таможне в Сочи задержали внедорожники с тайниками сигарет

Фото пресс-службы Сочинской таможни

За два дня на таможне в Сочи остановили два внедорожника, в которых нашли тайники. Водители скрывали товар из Абхазии, подлежащий декларированию.

- На пограничном и таможенном контроле задержали «Ниссан». Поведение мужчины у инспекторов вызвало подозрение. При проверке в полости бензобака автомобиля, переоборудованного под газовое топливо, специалисты нашли тайник. В нем находилось 490 пачек сигарет. Также хранилище было создано в сидении, там обнаружили еще 469 пачек, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Сочинской таможни.

Также таможню не прошла «Тайота». На внедорожнике гражданин Абхазии пытался ввести партию контрабандных сигарет под обшивкой крыши заднего сидения и двери багажника. Всего было изъято 730 пачек сигарет.

Все блоки изъяты и направлены на экспертизу. А в отношении водителей возбуждены дела об административных правонарушениях, им грозит штраф.