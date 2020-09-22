Краснодарский край посетят вице-премьер и глава Минприроды

Рабочая поездка федеральной делегации в Краснодарский край запланирована на 23 сентября. Заместитель Председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко и Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин посетят порт Тамань.

- В порту Тамань 23 сентября состоится осмотр Таманского терминала навалочных грузов (портово-индустриального парка АО «ОТЭКО»), в том числе введенного в эксплуатацию в 2019 году комплекса по перевалке угля, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В мероприятии также примут участие помощник Президента РФ Игорь Левитин, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов и генеральный директор «ОТЭКО» Мишель Литвак.