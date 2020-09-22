В Адыгее женщина попала под следствие за оскорбление полицейского

Расследование продолжается

В августе на одной из улиц станицы Гиагинской полицейские задержали 37-летнюю местную жительницу за нарушение общественного порядка. Женщина под действием горячительных напитков набросилась на одного из страж порядка, да и на слова не скупилась.

- При попытке сотрудников полиции пресечь противоправное поведение, женщина с силой ударила одного из них в грудь, причинив правоохранителю физическую боль. Также дебоширка оскорбляла представителя власти. В результате чего в отношении нее было возбуждено два уголовных дела, совмещенных в одно, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Республики Адыгея.

Сейчас по делу ведется следствие. Выяснятся все обстоятельства случившегося.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что инвалид устроил скандал в аптеке и оскорбил полицейских. Мужчину с ограниченными возможностями оштрафовали.