Светлана Дементьева: родители должны надеть маски, провожая детей в школы и детсады

В школах ушли на карантин несколько классов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Краснодаре три школы уже ушли на карантин из-за коронавируса. А теперь в удаленном режиме грызут гранит науки ученики и еще 49 классов из 20 разных школ. В столице Кубани те школы, где заболели дети, пока закрывают лишь частями.

К слову, власти города пригласили на городскую планерку специалиста Роспотребнадзора, чтобы обсудить, как не допустить дальнейшее распространение инфекции среди школьников и детсадовцев.

- Никаких скачков и спадов по заболеваемости у нас не наблюдается, - рассказала Светлана Дементьева. - Мы наблюдаем риски инфицирования в коллективах. Конечно, это школы и детские сады. Меры профилактики, в принципе, остаются теми же самыми, что и для любых респираторных вирусных инфекций. Это, конечно же, правила личной гигиены — в первую очередь, масочный режим в обязательном порядке.

В Роспотребнадзоре родителям, приводящим детей в школы и детсады, настоятельно рекомендуют надевать перед этим маску.

- К нам даже обращаются родители с негативным отношением к этому. Вчера на «горячую линию» поступило множество звонков, где родители говорили, что нет никакой нормативной документации, обязывающей носить маски вне помещений, - говорит Светлана Дементьева.

В ведомстве обращают внимание, что ношение масок должно стать гражданской позицией каждого жителя Краснодарского края.