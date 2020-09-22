Мэр Краснодара рассказал, что чувствовал, когда болел коронавирусом

Евгений Первышов. Фото: krd.ru

Мэр Краснодара Евгений Первышов созвал специальную городскую планерку во вторник, 22 сентября, чтобы обсудить проблему заражения детей в школах.

- Я взрослый человек и могу рассказать, что чувствовал. Это важно, чтобы родители вовремя диагностировали заболевание у ребенка, а не отправляли его в школу или детсад в таком состоянии, - заявил Евгений Первышов.

По словам градоначальника, у него резко поднялась температура, было нарушено обоняние.

- Я полностью не чувствовал запахи. Я отреагировал, поехал сделал тест и сразу он показал положительный результат, - рассказал он.

В Роспотребнадзоре отметили, что дети в отличие от взрослых могут переносить инфекцию гораздо легче. Явный признак болезни - повышенная температура.

Но и здесь, по словам специалистов ведомства, находятся противники ее измерения при входе в детское учреждение.