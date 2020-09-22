ПСБ выплатил антикризисные гранты на развитие бизнеса предпринимателям Кубани

ПСБ наградил победителей всероссийского конкурса «Антикризисная поддержка для малого бизнеса» в Краснодарском крае. Безвозмездные гранты на развитие бизнеса получили 9 региональных предприятий на общую сумму 550 000 рублей.

Одним из лауреатов конкурса стал индивидуальный предприниматель Дмитрий Гарькуша, собственник рекламно-производственной группы «Рефлекс.

«Наша фирма специализируется на широкоформатной и интерьерной печати, изготовлении стендов и вывесок, оформлении помещений. Так как основными клиентами являются торговые центры и рекламные агентства, которые во время пандемии практически не работали, спрос на наши услуги упал. От коллег из Торгово-промышленной палаты Краснодарского края узнали о конкурсе ПСБ. Полученные деньги мы уже направили на выполнение обязательств перед нашими поставщиками, что позволило нам сохранить свой бизнес», – рассказал Дмитрий Гарькуша.

«Всего на конкурс было подано 94 заявки от кубанских предпринимателей – это один из лучших показателей среди других регионов по стране. В числе победителей есть как действующие, так и новые клиенты банка. Нам очень важно поддержать предпринимателей и помочь им поскорее восстановиться после карантинных ограничений, закрыть долги перед поставщиками и арендаторами, остаться на плаву и успешно продолжать развивать свой бизнес», - отметил региональный директор Краснодарского офиса ПСБ Вадим Сальников.

Справка

Всероссийский конкурс ПСБ в поддержку предпринимателей стартовал 15 июня 2020 года. Общий призовой фонд конкурса составил 15 миллионов рублей. Предприниматели-победители получили безвозмездные гранты банка от 50 до 250 тысяч рублей и могут направить их на любые цели: оплатить аренду или коммунальные услуги, сделать небольшую рекламную кампанию или приобрести необходимое оборудование.

Всего в конкурсе приняли участие около 2500 предпринимателей со всей России. По итогам конкурса 204 предпринимателя получили гранты ПСБ на перезапуск бизнеса.

Оценка конкурсантов проводилась на основании анкет, где представители компаний описали основные параметры своей деятельности, рассказали о работе в период пандемии, о проблемах, с которыми им пришлось столкнуться, а также о социальной значимости их бизнеса. Победителями стали малые предприятия, набравшие наибольшее количество баллов.