В Краснодаре землю под «Сафари-парком» вернут городу

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Изначально между городом и «Сафари-парком» было заключен договор аренды. Но позже участок передали в собственность, с чем власти сейчас не согласны.

- Я был крайне не согласен с решениями о передачи этого земельного участка в собственность. Эта территория общегородская — она и должна оставаться общегородской, она принадлежит всем жителям Краснодара, - заявил мэр Евгений Первышов.

Глава города добавил, что регистрация права собственности на этот земельный участок незаконна и сейчас идут судебные разбирательства. В это время стороны уже заключили мировое соглашение. Земля под «Сафари-парком» будет передана муниципалитету, при этом останется арендованной территорией для содержания животных.

- Аренда участка для содержания животных востребована, жители посещают «Сафари-парк», здесь никаких вопросов быть не может, - добавил Первышов.

Соответствующие документы о передачи земли обратно городу будут подготовлены в ближайшее время.