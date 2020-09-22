Более 330 тысяч жителей Краснодарского края уже сделали прививки от гриппа

Фото Минздрава КК

Начиная с 7 сентября прививки от гриппа сделали более 330 тысяч жителей региона. В 2020 году во время вакцинации используется новая вакцина с усиленным антигенным содержанием.

— Уже привито от гриппа 332 тыс. жителей, в том числе 61 тыс. детей, – рассказали в краевом Минздраве.

При этом 14 тысяч человек смогли привиться без визита в медучреждения, а сделать это в мобильных комплексах на азе автомобилей «Скорой».

Прививка от гриппа прежде всего необходима медикам и учителям школ, детям, беременным женщинам, людям старше 60 лет. Нынешней осенью и зимой в регионе предполагается привить от гриппа не менее 60% жителей – около 3,4 млн человек.

Это очень важно сделать уже сейчас-ведь Кубань, готовится к сезону гриппа, продолжая при этом борьбу с COVID-19.