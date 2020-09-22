В Сочи во время «Формулы-1» откроют более 160 объектов питания

Фото мэрии Сочи

На российском этапе «Формулы 1» ожидают более 2 тысяч гостей. В Олимпийском парке размещают новые сооружения для общественного питания - шатры, тонары и буфеты.

Для того чтобы избежать крупных очередей здесь также ставят мобильные киоски и вендинговые автоматы.

Более 120 объектов общепита разместятся в 2-километровой зоне у трассы.

Особое внимание в кафе, ресторанах и точках быстрого питания уделяется выполнению требований Роспотребнадзора.

- Помимо специалистов федеральной службы за этим будут наблюдать сотрудники департамента. За соблюдение рекомендаций ответственность несут администрации заведений, – рассказал руководитель департамента потребительской сферы края Роман Куринный.