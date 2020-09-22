На Кубани умерли еще пять пациентов с коронавирусом

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В Краснодарском крае продолжают умирать люди с коронавирусом. В основном, жертвами инфекции оказываются пациенты с запущенной болезнью, либо с сопутствующими заболеваниями. За последние сутки скончались пять человек.

- 65-летняя жительница Гулькевичей в конце августа поступила в специализированную клиническую инфекционную больницу. Анализ на коронавирус показал положительный результат. Пациентку с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией подключили к аппарату ИВЛ, но спасти ее не удалось. Женщина также болела аутоиммунным тиреоидитом, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Двое мужчин 58 и 77 лет умерли в инфекционной больнице Сочи. У обоих был подтвержден вирус, также имелись сопутствующие заболевания. У 58-летнего пациента был сахарный диабет, а 77-летний – страдал гипертонической болезнью и атеросклерозом.

В Новороссийске скончался 70-летний местный житель. Он попал в больницу с острыми симптомами заболевания. У пациента были выявлены болезни сердца, гипертония, хроническая ишемия мозга.

Также в Крымской ЦРБ умерла 60-летняя жительница Свердловской области. У женщины была внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония и положительный результат на COVID-19. Пациентка страдала болезнями сердца, гипертонической болезнью.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что по данным на 22 сентября за последние сутки на Кубани заболели еще 96 человек. Также сообщалось, что переболевший коронавирусом мэр Краснодара рассказал о симптомах, которые у него были при болезни. В это время специалисты отметили, что у детей могут быть отличительные признаки инфекции.