Мошенники в Краснодаре облапошили 14 человек на 250 тысяч рублей

Фото ГУ МВД по краю

Тандем мошенников в составе 35-летнего мужчины и его 22-летней сообщницы решил начать криминальную «карьеру» с бытовой кражи, забрав «на память» из арендованной квартиры телевизор и кофемашину. Кража удалась легко, что сподвигло пару на дальнейшие свершения.

Они принялись связываться с продавцами смартфонов и ноутбуков в интернете. Девушка при этом девушка встречалась с продавцами и убеждала их в том, что она уже произвела перевод денег за предлагаемый товар через мобильное приложение.

В качестве аргумента она предоставляла фиктивный электронный чек на экране своего телефона. Многие излишне доверчивые продавцы отдавали ей товар, который затем продавал уже ее подельник. Так им удалось обмануть 14 человек на общую сумму более 250 тысяч рублей. Так продолжалось бы еше долго, если бы в конце концов в роли «продавца» не выступили оперативники угрозыска, которые и задержали одного из мошенников.

- УМВД России по городу Краснодару завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении ранее судимого 35-летнего местного жителя, по признакам преступлений, предусмотренных пунктами «а, в» части 2 статьи 158 и частью 2 статьи 159 УК РФ «Кража» и «Мошенничество». Санкции инкриминируемых статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет,-сообщает ГУ МВД по краю.

Сейчас мужчина находится под стражей. Его 22-летняя сообщница пока скрывается от полиции.