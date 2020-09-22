Благотворительный марафон «Корзина Доброты» поможет нуждающимся семьям с детьми

"Корзины Доброты" будут установлены в краснодарских магазинах «Пятерочка» и «Перекресток».

Все магазины компании в Краснодаре – а это более 100 «Пятёрочек» и «Перекрёстков» – примут участие в акции. Благополучателями станут многодетные семьи.

- На Кубани проживает порядка 750 тыс. семей, в которых воспитывается 1.2 млн. детей. Число малообеспеченных детей с 2015 года снижалось на 1.7 % ежегодно. Но сегодня ситуация резко ухудшилась из-за пандемии. Только с августа по сентябрь прирост малообеспеченных семей вырос на 9.5 %. Несмотря на беспрецедентную краевую поддержку, мы понимаем, что когда речь идет о семьях с детьми, любая помощь будет крайне востребована, - подчеркнул замминистра труда и соцразвития края Алексей Гедзь.

Протянуть руку помощи нуждающимся – а это порядка 270 семей – сможет любой желающий. Для этого нужно совершить покупку в любом из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в Краснодаре 26 сентября с 10 до 18 часов и положить ее в «Корзину Доброты». Необходимо приобретать продукты только с длительным сроком хранения – крупы, растительное масло, сладости, консервы. С подробным перечнем гостям магазинов помогут ознакомиться волонтеры.

Все собранное продовольствие передадут на склад, где сформируют продуктовые наборы, а после доставят нуждающимся.

- Х5 Retail Group взяла на себя все организационные расходы, связанные с проведением общегородского марафона – обеспечение инфраструктуры, логистики и пр. Все волонтеры получат индивидуальные средства защиты, необходимые в условиях пандемии. Помимо этого компания дополнит собранные продуктовые наборы недостающими позициями, чтобы каждая семья подучила полный перечень базовых продуктов, - прокомментировал Борис Малышев, представитель X5 Retail Group.

Как пояснила директор окружного отделения продовольствия «Русь» в ЮФО Светлана Недилько, списки благополучателей уже составлены. При этом количество семей, которые получат помощь, может быть увеличено.

- Фонд продовольствия «Русь» в нашем регионе тесно сотрудничает с союзом многодетных семей «Кубанская семья». Это некоммерческая организация принимает заявки от любых граждан, независимо от места их регистрации. Пока в нашем списке 270 семей. Но если за время марафона «Корзина Доброты» соберет больше продовольствия, мы сможем помочь и другим семьям, - сообщила Светлана Недилько.

Кстати, для тех, кто захочет помочь нуждающимся, но не сможет посетить магазин, организована виртуальная «Корзина Доброты». Положить покупки в нее можно, не выходя их дома.

- У нас постоянно действует благотворительный онлайн-магазин корзинадоброты.рф, который в этом году стал площадкой для помощи нуждающимся во время карантина. За 4 месяца продовольственную помощь получили 10 000 одиноких пенсионеров и семей с детьми, - сообщил Борис Малышев, представитель X5 Retail Group.

Всего с запуска благотворительного проекта «Корзина Доброты» в 2015 году, помощь получили 62 243 семьи в 67 городах России. Общий вес переданных продуктов составил 459 тонн.