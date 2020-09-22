Жители Анапы могут внести свои предложения в будущий генплан курорта

Фото мэрии Анапы

Жители Анапы могут в режиме онлайн направлять свои замечания и предложения по проекту Генплана курорта, который сейчас только формируется с участием специалистов научно-исследовательского института перспективного градостроительства из Санкт-Петербурга.

Для обсуждения проекта документа запущен отдельный сайт.

Как считают городские власти, мнение коренных жителей Анапы будет чрезвычайно полезным на этапе сбора исходных данных и их анализа.

Разделы нового ресурса в Интернете содержат информацию об этапах проектирования, актуальные новости и данные о разработчиках.

- Высказать свои пожелания по вопросам развития курорта можно, заполнив форму обратной связи в разделе «Контакты». А в разделе «Материалы генплана» можно ознакомиться с макетами и чертежами по генеральному плану.,- сообщает администрация края.