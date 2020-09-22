В Сочи продолжается Форум современной журналистики «Вся Россия-2020»

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В рамках Форума современной журналистики «Вся Россия 2020»,проходящего в Сочи, прошла встреча сотрудников СМИ с юристами Центра правовой защиты журналистов. Эта организация создана по инициативе Союза журналистов России.

Юристы центра оказывают работникам СМИ правовую защиту, а иногда и представляют их интересы в судебных инстанциях.

На сегодняшний день подобных организаций в стране крайне мало.

- Во время работы корреспондент или редактор зачастую сталкиваются с трудностями. И тут мы во всех аспектах - их настоящие помощники. Мы будем оказывать правовую помощь в виде консультаций, можем и предоставить действующих адвокатов, если дело дошло уже до суда. Крайне важна и просветительскую деятельность, направленная на воспитание правовой грамотности у журналистов,- отметила директор Центра. Анна Белозёрова.

В XXIV Форуме современной журналистики «Вся Россия-2020» в Сочи, который проходит с 19 по 25 сентября, принимают участие журналисты из всех регионов России, а также их иностранные коллеги.