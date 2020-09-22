На Кубани освоены более половины средств на реализацию нацпроектов

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На Кубани с начала года освоено уже более половины всех средств, выделенных в рамках нацпроектов. Эту цифру озвучил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе совещания в Краснодаре.

– В целом мы идем на уровне 2019 года – на текущий момент освоено 52% финансирования. Максимально собрались и набираем темпы, невзирая на пандемию. До конца года предстоит освоить еще более 23 млрд. рублей. За эти три месяца мы должны сохранить темпы реализации, где-то – увеличить, – подчеркнул глава края.

В центре внимания участников оказалось исполнение регионального проекта по благоустройству городских территорий.

В пяти районах края темпы исполнения проекты вполне удовлетворительные. Есть некоторое отставание по объективным причинам - на 24 территориях озеленение перенесли на октябрь и ноябрь в связи с погодными условиями. При этом рисков того, что средства будут не освоены, нет.

– Но есть муниципалитеты, где подрядчики второй год нам снижают темп работы. Такие примеры есть в Новороссийске и Славянском районе, – сказал министр ТЭК и ЖКХ края Александр Трембицкий.

Вениамин Кондратьев поручил ни в коем случае не допустить срыва сроков работ.

– Все запланированные объекты должны быть завершены. Это ответственность ваша и замов глав муниципалитетов по ЖКХ. Оправдания жителям края не нужны, – акцентировал губернатор.

С 2017 по 2019 годы в крае уже благоустроено 700 общественных территорий и дворов жилых домов.