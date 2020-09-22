Вениамин Кондратьев вошел в Топ-10 самых цитируемых губернаторов-блогеров

Вениамин Кондратьев Фото: admkrai.krasnodar.ru

Компания Медиалогия подготовила рейтинг цитируемых популярных губернаторов-блогеров в августе 2020 года. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев оказался в топ-10 глав регионов.

Блоги губернаторов сравнили по индексу, который учитывал количество ссылок на записи блогера в сообщениях СМИ, заметность сообщений и влиятельность источников, опубликовавших записи блогера.

- В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ, - сообщают в Медиалогии.

В августе самым цитируемым сообщением из блога Вениамина Кондратьева стала информация о тушении пожара в заповеднике Утриш.

В тройку самых цитируемых губернаторов-блогеров вошли мэр Москвы Сергей Собянин, руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев и глава Крыма Сергей Аксенов.