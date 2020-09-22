По нелегальным свалкам в поселке Индустриальном Краснодара возбуждаются уголовные дела

Фото мэрии Краснодара

На совещании в краевом центре мэр города Евгений Первышов сообщил о жуткой ситуации в поселке Индустриальном, где, по сути, действует нелегальный мусорный полигон.

— Ситуация там безобразная. Действует несанкционированный полигон по приемке коммунальных, строительных отходов, причем этот случай — не единичный. Это жесточайшее нарушение законодательства. Надо принимать меры, — сказал Евгений Первышов.

В Краснодаре есть только один полигон, имеющий лицензию на складирование любых классов отходов. Все остальное является стихийными свалками. С нелегального полигона в Индустриальном, чтобы немного расчистить территорию, потребовалось вывезти более 300 кубометров отходов на 20 грузовиках.

В городе создана рабочая группа, которую возглавляет глава Прикубанского округа Александр Журавлев. В нее вошли полицейские, сотрудники Росприроднадзора, и Россельхознадзора.

— Что касается свалки, ее сейчас полностью не стали убирать, потому что возбуждено уголовное дело. По обращениям граждан на сегодняшний день в прокуратуре Прикубанского округа на рассмотрении находится 5 возбужденных уголовных дел для передачи в суд, — сказал Александр Журавлев.