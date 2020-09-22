Спикер Заксобрания Кубани обозначил приоритеты работы депутатского корпуса в новом парламентском году

Фото: пресс-служба ЗСК

На сегодняшний день кубанским парламентом уже принято 138 законов и 360 постановлений, предусмотренных им.

До конца года планируется принять большой пакет нормативных правовых актов, регулирующих развитие курортной и строительной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети региона. Также депутатский корпус будет держать на контроле вопросы благоустройства муниципалитетов, военно-патриотического воспитания молодежи, популяризации здорового образа жизни.

В ближайшей перспективе – формирование краевого бюджета на 2021-й и на плановый период 2022-2023 годов. Важно сделать все, чтобы региональный бюджет традиционно остался социально ориентированным. Это напрямую зависит от развития кубанской экономики, которой краевые власти уделяют большое внимание.

В сфере АПК до конца года предстоит рассмотреть ход реализации закона «О мелиорации земель». Назрели и изменения в действующий закон о плодородии почв. Уже не раз поднимался вопрос о необходимости ужесточить ответственность собственников и арендаторов земли за несоблюдение требований закона.

Еще один приоритет в работе – социальная поддержка граждан. В центре внимания профильного комитета – решение проблемы кадрового дефицита в медицине, укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения и лекарственное обеспечение кубанцев.

«Впереди большая работа. Предстоит преодолеть последствия всех испытаний, стабилизировать ситуацию в экономике, социальной сфере и сделать все возможное, чтобы каждый житель края почувствовал позитивные перемены в своей жизни. Все эти вопросы мы будем решать в тесном рабочем контакте с исполнительной властью. Жизнь постоянно доказывает нам эффективность такого взаимодействия», – подытожил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.