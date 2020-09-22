На сегодня кубанским парламентом уже принято 138 законов и 360 постановлений

Фото: пресс-служба ЗСК

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко обозначил приоритеты работы депутатского корпуса в новом парламентском году

На сегодняшний день кубанским парламентом уже принято 138 законов и 360 постановлений, предусмотренных им.

Помимо вопросов развития курортной и строительной отраслей, жилищно-коммунального хозяйства, дорожной сети региона на повестке ряд социальных вопросов.

Парламентарии будут поддерживать большие семьи. Последние из принятых решений касались упрощения процедуры выделения им земельных участков, снятия ряда ограничений. Однако в ходе правоприменительной практики появились вопросы. Некоторые предложения будут проработаны для продвижения на федеральный уровень.

При необходимости, подчеркнул спикер ЗСК, будут разрабатываться дополнительные и совершенствоваться уже действующие меры поддержки социальной защиты и помощи малозащищенным слоям населения.

Другой важный блок работы – обновление регионального законодательства в рамках принятых поправок в Конституцию Российской Федерации. Отметим, в настоящее время в ЗСК сформирована комиссия, которая занимается актуализацией нормативной правовой базы. Все комитеты подключены к этому процессу по профилю своей деятельности.

Еще одно важное направление – назревшая необходимость совершенствования регионального законодательства в части противодействия чрезвычайным ситуациям. В этом году Кубань, кроме коронавируса, не обошли стороной весенние заморозки, сильнейшая засуха и лесные пожары. Депутатский корпус ЗСК будет продолжать совершенствовать региональное законодательство по противодействию чрезвычайным ситуациям.

«Впереди большая работа. Предстоит преодолеть последствия всех испытаний, стабилизировать ситуацию в экономике, социальной сфере и сделать все возможное, чтобы каждый житель края почувствовал позитивные перемены в своей жизни. Все эти вопросы мы будем решать в тесном рабочем контакте с исполнительной властью. Жизнь постоянно доказывает нам эффективность такого взаимодействия», – подытожил спикер ЗСК Юрий Бурлачко.