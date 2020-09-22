В СК прокомментировали жестокое убийство мужчины в сочинском селе Ордынка

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

На предполагаемого убийцу 50-летнего Германа Киласония в сочинском селе Ордынка, завели уголовное дело. 64-летнего соседа мужчины, Михаила Полякова (имя и фамилия изменены - Авт.) подозревают в расправе.

- Установлено, что мужчины проживали неподалеку друг от друга на улице Тополиной, - рассказывают в СУ СК по Краснодарскому краю. - Со слов подозреваемого, в ночь на 13 сентября к нему домой пришел сосед, с которым у них произошла ссора на бытовой почве.

Во время конфликта Михаил ударил его три раза палкой по голове, а затем закопал его тело в лесу неподалеку от дома. Правда, родные убитого уверяют, что Герман Киласония был в своей кровати - нападение было совершено, когда он спал.

- Он, по всей видимости, пытается выгородить себя, - считает семья. - Ведь изначально он пытался создать видимость, что Герман просто уехал из села на своей машине.

По данным СК, фигурант, действительно, перегнал машину потерпевшего от дома на улицу Батумское шоссе. Кстати, благодаря этому следователям и удалось найти зацепку. Они отсмотрели записи с видеокамер, а затем уже нашли другие улики.

- Грамотно проведенные следственные действия во взаимодействии с полицейскими помогли установить причастность подозреваемого к совершению преступления и он был задержан следователем, - добавляют в СУ СК по региону.

Сейчас Михаил Поляков заключен под стражу. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

- В ходе следствия также будет дана юридическая оценка действиям фигуранта в части угона автомобиля потерпевшего, - добавляют в ведомстве. - Расследование уголовного дела продолжается.