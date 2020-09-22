Число безналичных платежей на Кубани выросло более чем на треть

Фото Минэкономики КК

Согласно данным исследования Южного ГУ Банка России, в первые 6 месяцев 2020 года жители и гости Кубани 412 миллионов раз оплачивали платежными картами различные товары и услуги.

Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем совершенных операций при этом вырос на 6% и составил 300 млрд рублей.

– Этот показатель удалось достичь, в том числе благодаря проекту «Безналичная Кубань». Его с 2019 года ведет администрация края совместно с Южным главным управлением Банка России и кредитными организациями. Все больше жителей и гостей Кубани отдают предпочтение безналичным расчетам, потому что это удобно и безопасно, – рассказали в министерстве экономики региона.

В ведомстве также отметили, что доля безналичных платежей в общем объеме увеличилась в крае с 30,3 до 36,6%Юа с учетом платежей через Интернет превысила половину всех платежей.

Кубань сохраняет третье место в России по числу банкоматов и платежных терминалов. Сейчас в регионе функционирует более 165 тыс. устройств по приему карт – больше только в Московском регионе и Санкт-Петербурге.