Лабинские энергетики завершают подготовку к зиме

Фоото: ПАО «Россети Кубань».

Специалисты Лабинского филиала «Россети Кубань» (ПАО) завершает подготовку энергообъектов к работе в осенне-зимний период. Большая часть мероприятий ремонтной программы уже завершена. Этот комплекс мер обеспечит надежность оборудования во время пиковых нагрузок и экстремальных погодных условий. На сегодняшний день полностью отремонтировано 142 объекта распределительной сети в населенных пунктах Лабинского, Курганинского и Мостовского районов.

Специалисты также подготовили к пиковым нагрузкам более 80 трансформаторных подстанций. Во время ремонта энергетики заменили автоматические выключатели, разрядники, разъединители и другое оборудование. Специалисты также обновили предупреждающие знаки и диспетчерские наименования.

В Лабинском филиале компании также отремонтировали 46 высоковольтных воздушных линий электропередачи. Общая протяженность воздушных трасс превышает 175 км. Энергетики также заменили 442 стойки и более 70 км неизолированного провода. Вместо 500 старых изоляторов установили новые из закаленного стекла, рассчитанные на высокие нагрузки.

Чтобы потребители не испытывали перебоев с подачей электроэнергии и для обеспечения электробезопасности, специалисты компании заменила более тысячи ответвлений к частным домовладениям. Для этого энергетики использовали самонесущий изолированный провод, гарантирующий надежность электроснабжения в любую погоду.

Одновременно энергетики расчистили от деревьев и кустарников свыше 45 га просек под линиями электропередачи. На труднодоступных участках в горной местности сотрудники компании проводили расчистку вручную. Эти меры помогут защитить высоковольтные линии от обрыва проводов и иных аварийных ситуаций, связанных с падением деревьев и веток во время неблагоприятных погодных условиях.

Полную подготовку энергообъектов к зиме лабинские энергетики планируют завершить до 1 октября.