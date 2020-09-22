Скоростной интернет МТС приходит в хутора и поселки края

МТС продолжает разворачивать мобильные сети в труднодоступные населенные пункты Краснодарского края и Адыгеи. Только с начала текущего года жители 35 хуторов и поселков смогли воспользоваться мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью. В большинстве этих населенных пунктов мобильный интернет 3G/4G появился впервые.

В настоящее время строительство новых базовых станций ведется практически во всех районах Кубани с отдаленными населенными пунктами. Число жителей в них не превышает двух тысяч человек.

В первую очередь, расширение зоны покрытия МТС направлено на труднодоступные поселки. Многие из них расположены в горных территориях, что создает дополнительные технические сложности.

В таких уголках проживает много пожилых людей, предпочитающих голосовую связь. Теперь у них появилась возможность общаться по мобильному с детьми и внуками. Но и мобильный интернет тоже оказался востребованным - многие из жителей старшего возраста оценили его удобство через мессенджеры и соцсети. Но основными пользователями мобильного интернета, как и везде, являются молодые люди и семьи с детьми. И теперь они получили возможность использовать все возможности скоростного мобильного интернета.

Напомним, за три года к скоростному мобильному интернету подключили свои смартфоны 200 тысяч жителей труднодоступных районов Краснодарского края и Адыгеи.