Члены религиозной общины в Краснодаре задержаны после попытки убить своего духовного лидера

Фото СК РФ

Мужчина и женщина в Краснодаре решили убить своего знакомого - председателя одной из религиозных общин. И для исполнения своего жестокого плана подыскивали киллера.

Об их намерениях стало известно полиции. Один из оперативников и сыграл роль «исполнителя» убийства. Злодеи передали ему нож и фото жертвы. Оперативник инсценировал убийство, передав заказчикам фото якобы «убитого» им человека.

Прямо вовремя возлияния по поводу осуществления задуманного заказчиков 21 сентября 2020 года задержал и сотрудники СК. полиции и Росгвардии.

- Следственным отделом по Центральному округу города Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело в отношении двух адептов одной организации. Они подозреваются в организации приготовления к убийству 51-летнего председателя религиозной общины по найму по мотивам религиозной, национальной и политической ненависти (ч.1 ст.30, ч.3 ст.33, п.п.«ж,з,л» ч.2 ст.105 УК РФ),-сообщает СУ СК по краю.

В настоящее время с подозреваемыми продолжает работать следователь СКР по краю, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения.