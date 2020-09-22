Без Мартыновича: Стали известны составы «Краснодара» и ПАОКа на матч Лиги Чемпионов

Капитан «Краснодара» Александр Мартынович не попал в состав команды на матч раунда плей-офф Лиги Чемпионов против ПАОКа.

В центре обороны «горожан» сыграет пара Кайо – Сорокин.

Состав «Краснодара»: Сафонов, Петров, Кайю, Сорокин, Рамирес, Кабелла, Олссон, Вилена, Вандерсон, Берг, Классон.

Запасные «Краснодара»: Городов, Газинский, Смольников, Уткин, Сперцян, Камболов, Сулейманов.

Как стало известно «КП» капитан «Краснодара» отбывает дисквалификацию за красную карточку, полученную в матче против «Хетафе» на групповом этапе Лиги Европы в прошлом сезоне.

Состав ПАОК: Ж. Живкович, Х. Креспо, Ингасон, Варела, Михаилидис, А. Живкович, Эль-Каддури, Шваб, Янулис, Дзолис, Пелкас.

Запасные ПАОК: Пасхалакис, Михай, Свидерски, Перейра, Бисесвар, Эсити, Нинуа.

Первый матч раунда плей-офф Лиги Европы «Краснодар» - ПАОК начнется 22 сентября в 22:00. Ответная встреча пройдет в Греции 30 сентября. Победитель противостояния получит путевку в групповой этап Лиги Чемпионов.