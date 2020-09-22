В Краснодаре школу № 69 частично закрыли на карантин из-за коронавируса

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Краснодарскую школу № 69 частично закрыли на карантин из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

- На данный момент в образовательном учреждении подтверждено три случая заболевания коронавирусом. Опасная инфекция выявлена у двух учеников и одного учителя, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте образования администрации Краснодара.

Представитель департамента подчеркнула, что все, кто контактировал с заболевшими, отправлены на двухнедельный карантин. В двух шестых и одном выпускном классе организовано дистанционное обучение.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре 49 классов отправили на удаленку из-за коронавируса. В краснодарской школе родительница устроила скандал из-за термометрии.