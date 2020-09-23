Матвей Сафонов: Мне повезло – отбил пенальти

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов назвал везением отбитый на седьмой минуте удар с пенальти в матче Лиги Чемпионов против ПАОК.

- Я видел по эпизоду, что была рука, с моей позиции не было видно, где это было – в штрафной или за ней. Когда пошли смотреть ВАР, я был готов к любому решению. Это было только начало матча, все могло поменяться. Я был спокоен, мне повезло – отбил. Я ждал удара в угол, поздно толкнулся и успел среагировать, - сказал Сафонов после матча.

«Краснодар» одержал волевую победу над ПАОК, благодаря голам Классона и Кабелла. Впереди ответный матч в Греции, он состоится 30 сентября. Матвей Сафонов оценил итоговый результат своей команды.

- Игра получилась тяжелой, мы сегодня проделали огромный объем работы и победили за счет желания и самоотдачи. Я думаю, главное – выиграть оба матча, поэтому никакие голы считаться не будут. Я рад, что мы добились победы, проигрывая 1:0, но главное понимать, что противостояние состоит из двух матчей. Мы сделали один шаг, остался еще один, - заключил Сафонов.