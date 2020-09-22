В Адыгее вынесен приговор руководителю, которая получала взятки за выдачу свидетельств о безопасном обращении с оружием

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В Адыгее вынесен приговор в отношении бывшего руководителя некоммерческой организации. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

Установлено, что фигурантка с 07 июня 2018 года по 9 февраля 2019 года за взятки выдавала свидетельства о прохождении курсов по подготовке по безопасному обращению с оружием.

- Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что трех членов приемной комиссии филиала адыгейского вуза обвинили в посредничестве во взятке. При получении 1,8 миллионов рублей за зачисление в университет одну из сотрудниц задержали с поличным.