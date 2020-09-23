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Абел Феррейра: Результат матча с «Краснодаром» нас устраивает. Это не поражение

ПАОК готовится показать лучшую игру на домашнем стадионе
Артём ГНАТЕНКОАртём ГНАТЕНКО
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Главный тренер ПАОК Абел Феррейра

Главный тренер ПАОК Абел Феррейра

Главный тренер ПАОК прокомментировал исход первого матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов, который завершился со счетом 2:1 в пользу «Краснодара».

- Игроки показали хорошую игру, в качественном темпе, мы могли победить. На наш взгляд это не поражение. Большую роль сегодня сыграли небольшие моменты, и детали, которые меняли ход игры, - сказал главный тренер ПАОК.

Португальский специалист убежден, что выбрал правильную стратегию в сегодняшнем матче.

- Мы считаем, что тактика, которую мы выбрали была верной, результат нас вполне устраивает. Думаю, в следующей игре мы сможем продемонстрировать свои лучшие стороны, - добавил Абел Феррейра.

Тренер отметил, что в Краснодаре команду хорошо встретили, а условия для матча были комфортными.

- Нам предстоит матч в чемпионате Греции, все мысли о подготовке к этому матчу. Сейчас важно грамотно распределить силы. В этой игре нам не хватило реализации моментов, но результат еще не предрешен, исход противостояния открытым. Мы приложим все силы, чтобы продемонстрировать хорошую игру у себя дома, - сказал наставник ПАОК.

ФК «Краснодар»