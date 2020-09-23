Мурад Мусаев: Шансы в противостоянии с ПАОКом 50 на 50, в Греции будет тяжелый матч

Мурад Мусаев Фото: Андрей ШРАМКО/ФК Краснодар

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев рассказал, что шансы на исход противостояния с ПАОКом не изменились после победы российской команды в первом матче со счетом 2:1.

- Как и ожидалось, получилась сложная игра. Мы перехватили инициативу, были хорошие комбинации, пропуски мяча. Пропустили гол, но смогли быстро отыграться. Второй тайм был более закрытый, команды понимали, что высока цена ошибки. Рад, что мы смогли забить. Мы отдали все силы на поле, в раздевалке была тишина. Так и нужно играть в Лиге Чемпионов. Шансы остаются 50 на 50, в Греции будет тяжелый матч. Все решится в ответной игре, - сказал Мурад Мусаев.

Он рассказал, что Вандерсон, замененный во втором тайме испытывает дискомфорт, он пройдет обследование, которое покажет, насколько все серьезно.

- Нам не хватало наших болельщиков, полные трибуны гнали бы нас вперед. Мы чувствовали поддержку даже на большом стадионе, нас встречали у стадиона. Я надеюсь, что у «Краснодара» впереди еще много матчей в Лиге Чемпионов, - сказал Мурад Мусаев.