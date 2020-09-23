В Краснодаре благоустроят шесть зеленых зон в 2021 году

Фото: пресс-службы мэрии Краснодара

В Краснодаре стало известно, какие скверы и бульвары благоустроят в 2021 году. В их числе зеленые зоны: «Мариинский», имени Льва Толстого, городской сад «Сосновый» и бульвар Героев-разведчиков.

- Ведется работа по формированию земельного участка под благоустройство бульвара Николаевский. Кроме того, до конца 2020 г. сделают проект по зелёной зоне в Молодёжном микрорайоне, - рассказал заместитель главы Краснодара Андрей Дорошев.

По его словам, мэрия краевой столицы уже подготовила проектно-сметную документацию. Общая стоимость работ по благоустройству этих четырех зон составит 394 млн рублей.

Кроме того, намечено благоустроить в 2021 году зелёную зону в микрорайоне «Молодёжный» и другие территории.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что этим летом новый скейт-парк появился в Вишняковском сквере Краснодара.