В Краснодарском крае поезд протаранил машину

Фото: vk.com/kropnews

ЧП случилось на станции Гулькевичи 21 сентября. 72-летняя женщина на ВАЗ хотела переехать через железную дорогу по обустроенному деревянным настилом пешеходному переходу. Но фокус не удался - машина «брюхом» села на рельсы. В момент, когда водитель пыталась сдать назад, на горизонте показался поезд. Авто уже было не спасти, а женщина успела выбежать и отойти на безопасное расстояние.

- Женщина 1948 года рождения на автомобиле выехала на железнодорожные пути, врезалась в светофор, после чего произошло столкновение с поездом. В ДТП никто не пострадал, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» представитель ГУ МВД ГИБДД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Фото: vk.com/kropnews

В настоящее время выясняются все причины и обстоятельства случившегося, проводится проверка. Пострадавшая машина восстановлению не подлежит.