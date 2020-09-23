Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае 23 сентября увеличилось на 94

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае продолжает расти. По последним данным на 23 сентября за минувшие сутки в регионе подтвердилось 94 новых случая заражения COVID-19.

- В Краснодаре заболело 39 человек, в Крыловском районе – девять, в Сочи – шесть. По пять пациентов получили положительные результаты на коронавирус в Выселковском, Лабинском и Темрюкском районах, по четыре – в Славянском, Ейском и Кореновском районах. Три случая выявлено в Курганинском районе, по два – в Абинском, Павловском и Красноармейском районах. По одному инфицированному зафиксированно в Анапе, Новороссийске, Туапсинском, Тихорецком, Староминском, Усть-Лабинском, Северском районах, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В оперштабе отметили, что среди заболевших 10 детей от 5 до 16 лет. В настоящее время в тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 29 пациентов, еще трое – на ЭКМО.