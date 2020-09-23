«Роза Хутор» объявил график работы канатных дорог в межсезонье

Канатная дорога "Кавказский экспресс"

Безопасность и техническая исправность объектов инфраструктуры являются безусловными приоритетами для «Роза Хутор». Поэтому в период межсезонья канатные дороги курорта частично закрываются для проведения плановых регламентных работ. С 9 по 30 ноября, в преддверии зимнего сезона 2020/2021, будет проходить профилактика подъемников «Олимпия», «Заповедный лес» и «Кавказский экспресс», ведущих на Роза Пик (2 320 метров над уровнем моря), а также аттракциона родельбан.

Во это время в экскурсионном режиме для туристов начнет работать канатная дорога «Стрела», на которой можно подняться из Роза Долины на отметку Роза-1600. Здесь гости курорта смогут насладиться живописными горными пейзажами, сделать красочные фото и получить яркие впечатления. График работы канатной дороги «Стрела»: с 9:00 до 18:30 (время посадки последнего гостя до Роза-1600 – 17.50).

Стрела-подъемник

С 1 декабря вновь будут запущены родельбан и наиболее востребованный подъемник «Олимпия», на котором можно добраться до отметки 1170 м - в Горную Олимпийскую деревню.

Как отметили в пресс-службе «Роза Хутор»: «Наш курорт работает круглогодично и вне зависимости от времени года и проводимых регламентных работ, мы всегда предоставляем нашим гостям возможность подняться в горы. Если закрываются одни канатки, включаются другие».

Начало горнолыжного сезона 2020/2021 запланировано на 18 декабря – с этого дня, если позволят погодные условия, будут открыты для катания горнолыжные трассы курорта. Именно в этом сезоне планируется ввести в эксплуатацию канатную дорогу нового поколения D-Line производства Doppelmayr (Австрия). Это первый подъемник такого типа в России. Он будет построен на Южном склоне хребта Аибга и протянется до отметки 2200 метров над уровнем моря. Перепад высот составит 600 метров. Протяженность канатной дороги 2 тыс. метров, она пройдет параллельно действующему кресельному подъемнику «Эдельвейс». Данная канатная дорога станет на курорте 30-й по счету, она уже получила название «Вероника». Ее пропускная способность составит 2400 человек в час.