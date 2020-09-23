Сотрудника сочинской администрации обвиняют во взяточничестве

Расследование дела продолжается

Главный специалист отдела развития потребительского рынка и услуг администрации Лазаревского внутригородского района Сочи обвиняется в получении взятки в крупном размере. Мужчина в июне этого года работал с женщиной-предпринимателем по продлению аренды нестационарного торгового объекта. Чиновник сказал, что у бизнес-леди могут возникнуть проблемы с оформлением документов, но он может решить все вопросы за 200 тысяч рублей. Женщина согласилась, но заявила о требовании должностного лица в компетентные органы.

- Сотрудник администрации сообщил женщине, что у нее, якобы, возникнут проблемы при рассмотрении документов, поскольку торговый объект имеет признаки стационарности. Но он поможет оказать содействие в продлении срока договора аренды без проведения торгов. Фигурант был задержан при передаче части суммы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Мужчину сразу же уволили из администрации. Сейчас он находится под домашним арестом. В отношении него возбудили уголовное дело.