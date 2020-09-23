Проект реставрации «Авроры» может получить Национальную премию

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Проект по реставрации муниципального кинотеатра «Аврора» вошел в список лауреатов премии в сфере инфраструктуры «РОСИНФРА» в номинации «Лучший проект государственно-частного партнерства в сфере культуры и досуга». Государство поддерживает подобные перспективные замыслы, которые дают импульс для быстрого восстановления экономики в кризис.

– Коронавирус скорректировала планы по развитию инфраструктуры во многих регионах. Запуск некоторых новых объектов отложен на будущий год. Однако есть развивающие проекты, которые мы необходимо поддерживать и создавать новые стимулы для их развития, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе региона. – От Краснодарского края на Национальную премию номинирована «Аврора».

Напомним, что муниципальный кинотеатр с 2015 года находится на реконструкции. Процесс затянулся из-за проблем с предыдущим подрядчиком. Возобновил реконструкцию по своей инициативе Сергей Галицкий.