В Сочи прошла первая сессия вновь избранного Городского Собрания

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23 сентября в Зимнем театре состоялась первая сессия вновь избранных депутатов Городского Собрания Сочи.

В новом депутатском корпусе ГСС прежние места сохранили лишь 20 народных избранников. 30 человек избраны впервые.

45 мест досталось ЕР, три -ЛДПР, по одному «Справедливой России» и «Партии роста».

Тайным голосованием депутаты переизбрали на пост спикера городского парламента Виктора Филонова, который занимал эту должность в течение последних пяти лет.

- Перед новым составом Городского Собрания стоят масштабные задачи по реконструкции, благоустройству и решению важнейших вопросов в жизни курорта. В новом составе ГСС число профильных комитетов увеличено до одиннадцати. Образован новый комитет- по вопросам охраны окружающей среды, промышленности, сельского и лесопаркового хозяйства,- отметил Виктор Филонов.

В своем выступлении на сессии мэр Сочи Алексей Копайгородский выразил уверенность в тесном и плодотворном сотрудничестве с избранными депутатами на благо города. Мэр обратил особое внимание депутатов на активизацию обратной связи с жителями Сочи.

- Считаю, что каждый депутат должен начать свою деятельность с формирования постоянного плана-графика встреч с жителями своего округа. Каждому из Вас необходимо в постоянном режиме взаимодействовать с ТОСами и Общественными Советами. Работу последних мы сейчас пересматриваем: они будут формироваться не по формальному признаку, а путем привлечения городских общественников,- подчеркнул мэр Сочи.