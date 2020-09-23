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Ровно 20 лет назад уроженец Кубани Александр Москаленко стал олимпийским чемпионом

Спортсмен также 14 раз побеждал на чемпионатах мира по прыжкам на батуте
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото администрации КК

Фото администрации КК

Ровно 20 лет назад, на Олимпийских играх в австралийском Сиднее Александр Москаленко стал первым из мужчин в истории олимпийским чемпионом по прыжкам на батуте. Но это лишь одна из множества его наград.

Прославленный спортсмен, уроженец Брюховецкого района Кубани, является также четырнадцатикратным чемпионом мира, и обладателем самого большого количества золотых медалей за всю историю этого вида спорта.

Его даже включили в Книгу рекордов Гиннесса как самого титулованного батутиста планеты.

Имя Александра Москаленко присвоено школе спортивного центра ЦСКА в Краснодаре.