Около 700 сотрудников Росгвардии обеспечат безопасность на этапе «Формулы 1» в Сочи

Фото Росгвардии по краю

Около 700 сотрудников и военнослужащих Росгвардии, вместе с другими силовыми подразделениями, обеспечат правопорядок во время проведения российского этапа гонок «Формула-1», который пройдет в Сочи с 24 по 24 сентября. На соревнования ожидается прибытие более 2000 гостей и участников.

- Инженерно-досмотровые группы Росгвардии – взрывотехники, саперы и кинологи с минно-розыскными собаками – в составе межведомственной рабочей группы обследовали объекты проведения мероприятия. Патрули Росгвардии заступили на круглосуточное дежурство в Олимпийском парке,- сообщает пресс-служба управления Росгвардии по региону.

Наблюдение за территорией автодрома будет вестись и с воздуха. Сотрудники авиаотряда отряда Росгвардии для этого применяют специальный аэростат «ОКО» . Летательный аппарат намерены запустить непосредственно перед стартами заездов.