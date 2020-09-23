В октябре первые квитанции на оплату взносов на капремонт получат собственники квартир почти в 400 жилых домах на Кубани

Фото мэрии Сочи

В октябре 2020 года первые квитанции на оплату взносов на капремонт получат собственники помещений в 389 многоквартирных домах края. Из них, всего в пяти домах собственники приняли решение собирать взносы на специальном счете дома, а в остальных 384 домах – на счете Фонда капитального ремонта Краснодарского края.

Квитанции по взносам на капитальный ремонт получают собственники помещений только в тех домах, которые включены в региональную программу. Эта программа ежегодной актуализируется.

- Предложения по включению указанных домов в региональную программу внесли администрации муниципальных образований. Начиная аккумулировать взносы уже сейчас, через 15-20 лет в данных домах можно провести капитальный ремонт в полном объеме,- сообщает краевой Фонд капитального ремонта.