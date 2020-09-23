На форуме журналистики «Вся Россия 2020» в Сочи представлена книга о журналистах-фронтовиках

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Союз журналистов Подмосковья представил в рамках Форума современной журналистики «Вся Россия-2020» в Сочи свою новую книгу «Мы нашей памяти верны».

Это часть большого проекта, который подмосковные журналисты реализуют при поддержке Фонда президентских грантов.

Книга не только повествует о событиях Великой Отечественной войны, но и рассказывает о работе редакций газет в это непростое для страны время, о журналистах-фронтовиках, которые, в прямом смысле слова, писали под пулями.

По словам Натальи Чернышовой, председателя Союза журналистов Подмосковья, главной идеей сборника является не только сохранение исторической правды о событиях и героях Великой Отечественной войны, но и обучение молодых журналистов.

Старшие коллеги стремятся передавать молодежи свой опыт работы с историческими документами, архивами, видеоматериалами. В рамках проекта запланирована поисковая экспедиция «Ильинский рубеж».

- Мы надеемся, что издание нашей книги будет полезно всем, что интересуется темой войны и пишет о ней. Это очень важно сегодня, - сказала Наталья Чернышова.