Пьяный житель Крымска отломал меч у скульптуры Архангела Михаила в местном парке

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В дежурную часть полиции по Крымскому району с заявлением обратился сотрудник местной администрации. Мужчина рассказал что утром в центральном городском парке он был потрясен непривычным видом скульптуры Архангела Михаила, у которой был отломлен меч.

На место прибыли оперативники угрозыска, которые первым делом изучили кадры с камер видеонаблюдения поблизости.

Вскоре полицейские сумели установить личность и местонахождение подозреваемого.

41-летний житель Крымска был задержан на улице райцентра и доставлен в отдел полиции.

Как удалось установить, мужчина был в сильном подпитии, и отломал у скульптуры меч. А затем, так и не поняв, зачем он ему, выбросил неподалеку в кусты. Нанесенный ущерб оценивается примерно в 170 тысяч рублей.

- ОМВД России по Крымскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет,- сообщает ГУ МВД по краю.