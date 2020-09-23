Жителя Сочи избили до смерти в Белореченском районе

Фото СК РФ

19 сентября житель Сочи вместе со своей знакомой приехал в гости к ее родственникам в хутор Грушевый Белореченского района.

Между приезжим и 22-летним братом девушки произошла крупная ссора. Брат знакомой сочинца вместе с другом жестоко избили гостя. От ударов по голове он умер на месте.

Затем нападавшие отвезли тело убитого на его же машине к карьерам неподалеку и спрятали там.

Вскоре полицией была установлена причастность местных жителей к совершению преступления и они были задержаны следователем.

Белореченским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело в отношении 22 и 28-летнего местных жителей. Они подозреваются в причинении телесных повреждений 42-летнему мужчине, повлекших его смерть (ч.4 ст.111 УК РФ),- сообщает СУ СК по краю.