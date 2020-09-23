В Краснодаре прошла инаугурация губернатора Кубани

Фото: пресс-служба ЗСК Фото: Архив "КП"

В торжественной церемонии, проходившей в Краснодарской филармонии, приняли участие сенатор от Краснодарского края Алексей Кондратенко, депутаты Государственной Думы, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю аппарата полномочного Представителя Президента РФ Алексей Ермаков, вице-губернаторы, депутаты ЗСК.

Были приглашены руководители ведомств силового блока, председатели судов, контрольно-счетной палаты, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Павел, руководитель Кубанского казачьего хора Виктор Захарченко. Главы муниципальных образований участвовали в церемонии посредством видео-конференц-связи.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко напомнил, что на выборах за действующего губернатора отдали свои голоса почти 83 % избирателей – это более 2,4 млн человек.

К присяге губернатора привел председатель краевого суда Алексей Шипилов - Вениамин Кондратьев произнес клятву о защите интересов населения края, уважении прав и свобод его жителей.

От имени депутатского корпуса главу Кубани поздравил председатель регионального парламента.

- Вас всегда отличало стратегическое мышление, умение видеть перспективы. Это позволило создать прочные основы во всех отраслях экономики и социальной сферы. Придать новый импульс развитию промышленности. Обеспечить всесезонный характер санаторно-курортного комплекса. Ускорить развитие отстававших ранее отраслей сельского хозяйства, - сказал Юрий Бурлачко.

В ответном выступлении Вениамин Кондратьев озвучил ключевые направления дальнейшей работы краевой администрации, в числе которых развитие экономики, социальной сферы, поддержка жителей села и другие.

- Мои приоритеты не поменялись, я исхожу из интересов и потребностей жителей края. Буду делать все, чтобы не просто сохранить результаты, которые мы достигли с вами за 5 лет, но и их приумножить. Для меня губернаторство – это не какая-то привилегия, быть губернатором – это огромная ответственность. Кропотливый ежедневный, ежечасный труд. Принципиально важно не изображать деятельность, а добиваться результата, - подытожил глава Кубани.