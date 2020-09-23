На Кубани значительно выросли инвестиции в строительство торговых объектов

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Объем инвестиций в создание новых торговых объектов на Кубани в первой половине 2020 года превзошел прошлогодний показатель более чем на четверть.

При строительстве розничных объектов торговли освоено 5,4 млрд рублей, а складских помещений и оптовых рынков – 1,2 млрд рублей.

Уровень обеспеченности населения торговыми площадями. на Кубани заметно выше, чем в среднем по стране.

- В Краснодарском крае этот показатель составляет 881,5 кв. метров на тысячу жителей, что превышает установленный минимум на 57%. Достаточное количество объектов сказывается на доступности товаров и услуг для населения, – рассказали в региональном департаменте потребительской сферы.

За 8 месяцев 2020 года в регионе начали работу 265 новых объектов потребительской сферы общей площадью 126,9 тыс. кв. метров.