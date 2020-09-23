Алексей Кондратенко снова стал сенатором от Краснодарского края

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сенатором от Краснодарского края вновь стал Алексей Кондратенко. В соответствии с постановлением губернатора Вениамина Кондратьева он получил полномочия члена Совета Федерации Федерального Собрания России.

- В июле глава региона представил список кандидатов в сенаторы. В перечень вошли три человека, в том числе и действующий представитель Краснодарского края в Совете Федерации С 2015 года Алексей Кондратенко, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевой администрации.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что 23 сентября в Краснодаре прошла инаугурация губернатора Кубани. На выборах за действующего губернатора отдали свои голоса почти 83 % избирателей.

ДОСЬЕ «КП»

Алексей Николаевич Кондратенко родился 16 декабря 1969 года. Член «Единой России». В ЗСК является председателем комитета по вопросам использования природных ресурсов и экологической безопасности.