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В Краснодаре автобус № 155А частично изменит схему движения

Это сделано для улучшения транспортного обслуживания Елизаветинского сельского округа
Юлия БАРАНОВАЮлия БАРАНОВА
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Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В краевой столице автобус № 155А с 26 сентября частично изменит свой маршрут. Теперь он будет заходить на улицу Тургенева, через Фестивальный микрорайон, и на Красных Партизан. В обратном направлении маршрут пройдет по тем же улицам от товарищества «Кубанская Нива».

- Благодаря новой схеме улучшится транспортное обслуживание жителей Елизаветинского сельского округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре у автобуса № 21 изменился маршрут движения.