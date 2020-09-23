В Краснодаре автобус № 155А частично изменит схему движения

Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

В краевой столице автобус № 155А с 26 сентября частично изменит свой маршрут. Теперь он будет заходить на улицу Тургенева, через Фестивальный микрорайон, и на Красных Партизан. В обратном направлении маршрут пройдет по тем же улицам от товарищества «Кубанская Нива».

- Благодаря новой схеме улучшится транспортное обслуживание жителей Елизаветинского сельского округа, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в департаменте транспорта и дорожного хозяйства мэрии Краснодара.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодаре у автобуса № 21 изменился маршрут движения.