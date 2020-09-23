В Адыгею экстрадирован обвиняемый в убийстве женщины

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В Адыгею экстрадирован мужчина, обвиняемый в убийстве 47-летней местной жительницы. Он совершил преступление в поселке Майский Кошехабльского района. 15 марта здесь было обнаружено тело со множественными ножевыми ранениями.

- Было установлено, что убийство совершил 54-летний житель поселка во время

ссоры, внезапно возникшей на почве личных неприязненных отношений, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Совершив убийство, фигурант уехал из Адыгеи, и был объявлен в международный розыск. В июле обвиняемого удалось обнаружить в Грузии. В настоящее время он заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.